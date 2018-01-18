上合组织秘书处就哈萨克斯坦总统国情咨文的主要内容进行讨论

哈通社/阿斯塔纳/1月18日 -- 据哈萨克斯坦驻华大使馆消息，2018年1月17日哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫与上海合作组织秘书长拉希德·阿利莫夫举行会见。会见主要就哈萨克斯坦总统的国情咨文"第四次工业革命背景下新的发展机遇"进行了讨论。

沙赫拉特·努雷舍夫向阿利莫夫介绍了国情咨文的内容，同时，他还对哈萨克斯坦经济各领域的数字化、新技术的引进、开发和推广、人力资本的素质和公共管理效率的提升、立法保障以及反腐败等任务做了重点强调。他表示，希望在上合组织框架下推动创新技术、可再生与清洁能源、农业合作、交通物流基础设施效率的提高等领域的合作。

阿利莫夫说："我总是怀着极大的兴趣阅读哈萨克斯坦总统的国情咨文，因为努尔苏丹阿比舍维奇有着罕见的洞察力并且他总是深谋远虑。哈萨克斯坦的所有成就都与总统密切相关。"

双方还就今年上合组织将在中国举办的主要活动的筹备情况交换了意见，其中包括上合组织成员国元首理事会、外交部长理事会、安全会议秘书会议、国防部长和文化部长会议等等。

此外，拉希德阿利莫夫还高度评价了上合组织阿斯塔纳峰会（2017年6月8-9日）以及哈萨克斯坦在担任上合组织轮值主席国期间所举办的活动的成果。

值得一提的是，早前上合组织秘书长就已经表示:"上合组织阿斯塔纳峰会取得了巨大的成功：印度和巴基斯坦正式成为上合组织成员。"

2016-2017年哈萨克斯坦担任上合组织轮值主席国，其主要成果为举办了上合组织阿斯塔纳峰会。在峰会框架下，印度和巴基斯坦正式成为上合组织的成员，这是上合组织历史上的首次扩员。会上还签署了一系列文件，如上合组织成员国元首阿斯塔纳宣言、上海合作组织反极端主义公约、上合组织成员国元首关于共同打击国际恐怖主义的声明等等。

【编辑：木合塔尔·木拉提】