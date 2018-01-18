总统呼吁朝鲜选择哈萨克斯坦的弃核道路

哈通社 纽约 1月18日 -- 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫18日在联合国安理会会议上发表讲话时指出，哈萨克斯坦的弃核经验，可为其他国家所借鉴。

讲话中，纳扎尔巴耶夫总统回忆了自己在第47届联合国大会上提议建立亚信峰会的历史，并指出目前亚信已经成为了拥有26个成员国参与的重要组织，且成果斐然。



总统强调指出，建立国际社会各国之间的相互信任与协作，依然是十分重要和必须的工作，应得到重视。



总统在讲话中表示，信任措施的建立，曾在上世纪帮助人类摆脱了曾一度遮蔽天空的战争阴云。



"在联合国框架下的25年间，我的国家实现了高速发展，在放弃了全球第四大核武库后，我们成为了全球无核武化运动的领导者。放弃核武器，是哈萨克斯坦理智和真诚的抉择，这一决定得到了人民的支持，也受到了国际社会的广泛欢迎。"纳扎尔巴耶夫说。



总统指出，如今在核安全领域的各项国际协议中，哈萨克斯坦都是重要的参与者，其无核国家的地位也得到了法律层面的保障。



"其次，相互信任措施有助于建立全球合作的新模式。"纳扎尔巴耶夫总统说。



他强调，国际原子能机构在哈萨克斯坦设立的国际低浓缩铀银行正式一个明显的例子，哈萨克斯坦通过这一方式，继续为核不扩散事业贡献了力量。



"第三，哈萨克斯坦的弃核经验，可为其他国家所借鉴。"他说。



总统表示，作为主权独立的国家，自愿放弃核武器的哈萨克斯坦不仅获得了拥核国家的承诺，提升了国际形象，而且实现了跨越式的发展，增强了国力。



"在此，我呼吁朝鲜领导人选择和我们一样的道路。"纳扎尔巴耶夫说。



【编译：木合塔尔·木拉提】