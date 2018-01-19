伊朗投资商有意在东哈州兴建肉类加工厂

哈通社/阿斯塔纳/1月19日 -- 据投资和发展部消息，哈萨克投资国有公司协助下，位于东哈州塞梅市的"Ondiris"工业区将根据"清真"标准制订肉类加工厂投资协议。

消息称，AgroPortal公司总裁阿米尔•谢卡尔齐同投资和发展部投资委员会共同制定了相关协议。



据了解，项目总额预计达70亿美元，因此，新肉类加工厂有望于今年在东哈州落成。



"哈萨克斯坦为外国投资者们创造了良好的投资环境。我们将同哈萨克投资国有公司代表以及对此项目给于支持的东哈州政府展开紧密合作。"Ondiris"工业区将打造现代化、无废品的生产链。工厂预计将为250人提供岗位。" 谢卡尔齐说。



据悉，工厂每天将加工2000只羊肉产品和400头牛肉产品。加工成品90%将出口至伊朗。



"哈萨克投资国有公司将继续通过建设肉类加工厂来支持这个项目的实施。项目相关日程还包括，海关和税收优惠、补贴以及签证支持等问题。"哈萨克投资国有公司地区负责人玛迪娜•拜萨勒巴耶娃说。



据了解，受伊朗投资商邀请，并由哈萨克投资国有公司支持下，东哈州政府代表团将于近日访问伊朗。访问期间，代表团将参观饲料厂及乳制品加工厂，并对其工作进行了解。此外，还将同农业器械制造商等相关领域专业人士举行会谈。



值得一提的是，农业综合体项目是2018-22年期间在国家投资战略中吸引外国直接投资的优先领域之一。据统计，2015年至2017年前9个月，哈萨克斯坦农业领域投资总额达1亿3520万美元。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】