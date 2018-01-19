央行再度对投资加密货币的风险发出提醒

哈通社/阿斯塔纳/1月19日 -- 据央行消息，哈萨克斯坦央行近日再度对投资加密货币的风险发出提醒。

消息称，最近在哈萨克斯坦，呼吁人们对加密货币进行投资的广告频频出现，其中以少成本创造高收益为卖点的网站数量也在增加。此外，关于创建哈萨克斯坦的加密货币的谣言以及加密货币的优点等信息也在社会中得到了广泛传播。对此，央行再次向公民及法人在对交易加密货币以及进行投资的高风险发出提醒，并要求注意以下几点。



据央行透露，国家将不会对首次代币发行（ICO）进行管理及监控，这将导致公民参与加密货币活动的合法权利将不会受到保护。





另外，对加密货币进行投资也将不会得到保障。因为，加密货币没有以实物资产和法人的形式提供担保。加密货币投资或导致通过操纵加密货币价格，并使用金融金字塔形式实行欺诈行为。加密货币具备的隐秘特征和跨境使用能力，或许会将加密货币用于非法途径以及资助恐怖主义等。



加密货币不会被视为金融工具、货币资产以及支付工具，也更不会以电子货币形式使用。



最后，央行再次提醒参与此类形式的交易以及计划用加密货币进行交易的公民，加密货币的风险及责任将由个人承担。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】