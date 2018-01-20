驻华大使努雷舍夫到访中国中央广播电台

哈通社/阿斯塔纳/1月20日 -- 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫1月19日到访中国中央人民广播电台，与副台长赵忠颖以及哈萨克语编辑部成员举行了会面，并就哈中双边关系的现状和前景接受了采访。

在与赵忠颖的会见中，为了对丝绸之路经济带建设以及丝绸之路经济带与"光明大道"新经济政策的对接提供信息支持，双方就中国中央人民广播电台和哈萨克斯坦广播电台间双边合作的前景进行了讨论。



沙赫拉特努雷舍夫指出，中国观众对哈萨克斯坦时事的兴趣日益浓厚，他重点对哈萨克语播音时长的增加（目前为每天18小时）以及直播内容的丰富做了重点强调。在与哈萨克斯坦广播电台进行节目互换和共同准备之后哈萨克语节目的直播内容变得更加丰富。努雷舍夫大使还指出，哈中合作影片《音乐家》，作为人文领域成功合作的典型案例，讲述了二战期间著名作曲家冼星海和拜卡达莫夫之间的友谊，该片计划于今年5-6月上映。

在同哈萨克语编辑部成员会见时，大使对纳扎尔巴耶夫总统国情咨文"第四次工业革命背景下新的发展机遇"的主要内容作了简要介绍。其中，他强调，目前哈萨克斯坦政府和主管部门的主要任务是经济各领域的数字化。



中央人民广播电台对哈萨克斯坦正在实施的"放眼未来：社会意识的现代化"纲要、哈萨克语向拉丁字母的过渡及其对语音的影响表现出极大的兴趣。

据悉，中国中央人民广播电台成立于1949年，分别在17个频率用中文、哈萨克语、维语、藏语、朝鲜语等语言进行播音。

【编辑：小穆】