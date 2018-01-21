阿布德拉赫曼诺夫在纽约会见多国外交部长

哈通社/阿斯塔纳/1月21日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫于1月18-19日在联合国安理会会议框架下同多个国家外交部长举行双边会晤。

在会见俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫时，双方就进一步加强双边友谊关系的发展进行了讨论，并就地区和国际热点问题交换了意见。此外，双方还就联合国安理会议程进行讨论，并一致认为阿斯塔纳和莫斯科在这些问题上有着共同的立场。阿布德拉赫曼诺夫感谢俄罗斯对哈萨克斯坦在出任安理会非常任理事国期间进行的工作，而拉夫罗夫高度评价了哈萨克斯坦在安理会的工作。

会见吉尔吉斯斯坦外长叶尔兰·阿布德尔达耶夫时，双方讨论了区域和国际热点问题，以及哈吉两国合作关系问题进行了讨论。此外，双方还就吉尔吉斯斯坦总统索伦拜•吉恩别科夫去年对阿斯塔纳进行正式访问时达成的共识落实情况交换了意见。

阿布德拉赫曼诺夫和塔吉克斯坦外长阿斯洛夫就阿斯塔纳和杜尚别双边和区域合作的发展进行了讨论。塔吉克斯坦外长高度评价哈萨克斯坦首次担任安理会轮值主席以及顺利举行"建立阿富汗和中亚区域合作伙伴关系作为连接安全与发展的典范"部长级辩论。

阿布德拉赫曼诺夫还同科威特第一副首相兼外交大臣谢赫·萨巴赫·阿勒哈立德·阿斯萨巴赫举行会谈。双方就两国合作关系的发展交换了意见，并讨论了一系列共同关心的国际问题。阿布德拉赫曼诺夫高度评价科威特在联合国框架下推动国际项目发挥的积极作用，并表示相信，科威特在出任安理会非常任理事国期间将为加强世界和平与安全作出重大贡献。

19日，哈萨克斯坦外长还出席了联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯与联合国安理会常任理事国代表举行的会议。会谈中，外长向与会人员介绍了叙利亚局势阿斯塔纳进程的成果，并指出阿斯塔纳和谈对停止叙利亚武装冲突作出了重要贡献，以及补充了联合国主导的日内瓦会谈。

会议还就哥伦比亚局势和保障联合国维和行动安全问题进行了讨论。

【编译：小穆】