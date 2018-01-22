“凛冬将至”阿斯塔纳市各部门严阵以待

哈通社/阿斯塔纳/1月22日 - 国家气象总局的预报，1月22日开始，特别是23-26日期间，阿斯塔纳市周边地区气温将急速下降至-35~-40摄氏度的‘酷寒'标准。

据阿斯塔纳市政府新闻发言人卓尔根巴耶娃透露，自21日起，阿斯塔纳市能源供应体系已转入全天候运作状态。



卓尔根巴耶娃称，根据依谢克舍夫市长的指示，能源供应体系各机构，包括供电、供热系统主要企业领导层举行了专项会议，制定了应对本周天气变化的相关方案，对能源供应体系进行了紧急检测并转入了全天候运作状态，其中电力系统工作量将增加10%，应急人员工作量将提升2倍。



此外，寒潮期间，专业技术人员值班和倒班制度及名单业已制定完成。



截至目前，市区热能供应站储备煤炭可满足站点阿斯塔纳市供热30天的需求。此外，还有15天供热用量的燃油储备。



除能源供应体系外，首都警方、医疗救护及其他各部门均已按照应急预案，做好了应对寒潮的准备。



值得一提的是，阿斯塔纳市长依谢克舍夫此前曾提醒首都市民注意寒潮来临。



受寒潮影响，首都1-11年级学校已宣布停课，全国7个州关闭了州级公路。



【编译：木合塔尔·木拉提】