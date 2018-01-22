外交部：安理会会议或是喀布尔袭击事件的原因

哈通社/阿斯塔纳/1月22日 -- 哈萨克斯坦外交部副部长叶尔詹•阿什克巴耶夫22日在接受媒体采访，并就喀布尔酒店恐怖袭击事件表态。

阿什克巴耶夫在回答记者提问时说："不能排除有关阿富汗问题的讨论或联合国安理会的相关会议，是此次喀布尔袭击事件的诱因。"

他还表示，恐怖分子可能企图通过这一手段扩大自身的影响力。

副外长称，哈萨克斯坦支持美国在解决阿富汗局势方向做出的工作。他同时还指出，哈萨克斯坦为帮助阿富汗青年获得高水平的教育作出了重要的贡献。

"美国为解决阿富汗问题作出了重要贡献，对此哈萨克斯坦提供支持。此外，哈萨克斯坦开展教育领域的援助，截至目前1000多名阿富汗青年在哈高校学习各领域的专业。目前已有500多名学生回到自己的家园，为重建和平国家做出自己的贡献。"他说。

阿什克巴耶夫强调，阿富汗局势将影响所有中亚国家。因此，联合国和国际社会应对阿富汗提供援助，积极解决该国问题。

据悉，20日晚，恐怖分子针对喀布尔洲际酒店发动的袭击。袭击事件造成包括一名哈萨克斯坦公民在内的多人遇难。外交部称，该哈萨克斯坦公民是一名商人。

【编译：小穆】