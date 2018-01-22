外交部：哈萨克斯坦不能对乌克兰局势置之不顾

哈通社/阿斯塔纳/1月22日 -- 哈萨克斯坦外交部副部长叶尔詹•阿什克巴耶夫22日在新闻发布会上表示，哈萨克斯坦并不怀疑明斯克和谈在解决乌克兰局势中的重要性。

"总之，哈萨克斯坦在解决乌克兰局势问题上，将依旧支持明斯克协议。在华盛顿举行的高级别会谈期间，提到了有关实行明斯克协定的重要性等问题。我们都坚信，除了和平解决之外，没有其他办法。哈萨克斯坦并不怀疑明斯克和谈的重要性。众所周知，纳扎尔巴耶夫总统也是打造这一平台的‘缔造者'之一。此外，我们将一直在强调会为明斯克协议的落实提供国际支持。总之，明斯克证明了是一个可靠的平台。" 阿什克巴耶夫说。



外交部副部长还强调，哈萨克斯坦对于乌克兰问题辩论地点方面没有任何问题。



阿什克巴耶夫表示，哈萨克斯坦不能对乌克兰局势置之不顾。因为，两国政治、经济以及文化领域合作关系正处于发展阶段。



值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统对访美进行总结并接受记者采访时透露，举行双边会谈期间，纳扎尔巴耶夫总统同特朗普讨论了有关地区和国际政治问题。其中包括，中亚5国与美国之间的C5+1机制、阿富汗问题、俄美关系以及乌克兰、朝鲜、叙利亚、伊朗等国家问题。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】