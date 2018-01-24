寒潮中的阿斯塔纳群像（图集）

哈通社/阿斯塔纳/1月24日 - 相比往年，2018年开年的寒潮，着实令阿斯塔纳的居民们打了一个寒颤。

从22日开始的寒潮，使首都周边地区气温急速下降到了零下40摄氏度的酷寒标准，即便是长期生活在拥有"世界第二冷首都"之称的阿斯塔纳的人们，这样的降温仍让人有些吃不消。





大多数人选择了闭门不出，而需要外出的人，则用厚实的衣物将自己包裹起来。即便如此，寒冷的空气依然令人瑟瑟发抖。

















气象学家们称，过境哈萨克斯坦的北极反气旋是导致此次寒潮的主要因素。除了阿斯塔纳外，哈萨克斯坦北部和东部地区也都发布了寒潮预警，期间还有部分州级公路被关闭。













寒冷的天气导致人们无法耐心等待公共汽车，反倒是令出租车的生意变得繁忙了起来。



公共服务体系面临着巨大的考验，保障寒冬中的供热、供水工作不出问题，将是相关专业人员肩膀上的重要责任。



阿斯塔纳市政府呼吁各级政府机关和商业机构，在寒冷的天气中，减少工作时间，体恤普通职工的需要。



不过在寒潮中，阿斯塔纳人依然用行动展示着人与人之间的温情。













阿斯塔纳青年中心的志愿者走上街头，为那些在寒冷中等待公共汽车的行人提供热饮；街头许多药店和餐厅也挂出了告示，欢迎需要的人入内歇脚、取暖；许多私家车司机免费将路边的行人送到目的地；社交媒体上充满了愿意为无家可归者提供暂时住处的通告......



有网友感慨说，寒潮不仅没有让人退缩，反而使更多的人敞开了怀抱，令阿斯塔纳人变得更加团结了。







气象部门最新的消息称，寒潮将持续至26日，白天平均气温为-32摄氏度，晚间为-40摄氏度。



【编译：木合塔尔·木拉提】