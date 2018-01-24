总统授予俄罗斯驻哈大使巴恰尔尼科夫“友谊”奖章

哈通社/阿斯塔纳/1月24日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统24日在总统府会见即将结束任期回国的俄罗斯驻哈萨克斯坦大使米哈伊尔•巴恰尔尼科夫。

纳扎尔巴耶夫高度评价巴恰尔尼科夫为进一步加强哈萨克斯坦和俄罗斯之间的合作关系发展作出的巨大贡献。

纳扎尔巴耶夫说："您担任俄罗斯驻哈萨克斯坦大使工作11年。这些年来，两国合作关系得到了加强。我们共同庆祝了建交25周年。地区间合作关系得到了发展，高层互访和会议日益频繁。我们之间的合作伙伴关系是国家之间合作关系的典范。"

总统表示，两国在国际社会上进行着有效的合作。

"我们在国际社会上对彼此提供支持。对美国访问期间，我非常重视俄罗斯和美国之间的关系。"他说。

米哈伊尔•巴恰尔尼科夫指出，两国之间的关系正处于高水平的发展。他还高度评价哈萨克斯坦为加强全球安全进行的积极工作。

巴恰尔尼科夫表示，当选联合国安全理事会非常任理事国和担任该组织轮值主席是展现哈萨克斯坦在全球和平与安全工作中的重要地位。

此外，俄罗斯驻哈大使还谈及欧亚经济联盟成果和前景。

会谈最后，纳扎尔巴耶夫总统授予巴恰尔尼科夫"友谊"奖章。

【编译：小穆】