去年我国铁路系统网络车票销售额占总票数的一半以上

哈通社/阿斯塔纳/1月25日 - 哈萨克斯坦国家铁路股份公司称，2017年售出的国内国际铁路班列车票中，网络售票比例占到了64%，而这一比例预计将在2018年达到75%。

国铁公司透露，相较购买实体车票，越来越多的哈萨克斯坦旅客开始倾向于更加便捷的网络车票。旅客可通过互联网网站、街头自动售票机、邮局、国际"Amadeus"体系等，购买网络车票。新技术的广泛应用也进一步普及了网络车票的使用，并提升了国铁公司的服务品质。



在"数字化铁路"计划框架下，首都新"光明大道"火车站引入了大量旨在方便旅客出行的新技术。旅客可使用个人只能终端，轻松连接或下载车站应用软件，即时查看列车班次、购买/退订车票、预定出租汽车和酒店客房等。



"消费者如今对铁路系统的要求较以往更高，这也对国家铁路股份公司的服务提出了更高的要求。通过大力发展数字化技术的应用，公司正在着力提升自身的服务品质和能力。"哈萨克斯坦国家铁路股份公司网络应用部门负责人库尔佩巴耶夫说。

据悉，今年公司计划完成17个主要城市火车站点的无线电视墙的安装和调试，以为乘客提供最直观的出行信息展示。其他各类新技术设备也将分配逐步安装到位。



【编译：木合塔尔·木拉提】