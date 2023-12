安理会就叙利亚遭遇化学武器袭击事件召开紧急会议

哈通社/阿斯塔纳/1月25日 -- 据联合国新闻处报道,叙利亚首都大马士革市郊的古塔东区的居民近期遭到了含有氯气的导弹袭击,导致12人因呼吸问题接受了治疗。安理会1月23日召开了关于叙利亚局势的紧急磋商会议。

联合国安理会23日就所指称的叙利亚再次发生化学武器袭击事件举行紧急磋商。各成员国分别表达了各自的观点。

美国常驻联合国大使黑莉表示,这是叙利亚阿萨德政权又一次公然无视国际法和其公民生命的残忍行径。黑莉表示,俄罗斯去年在安理会有关延长"禁止化学武器组织-联合国联合调查机制"任期的决议草案表决中多次行使了否决权,导致该机制结束任期。



法国欧洲与外交部长勒德里昂(Jean-Yves Le Drian)当天在巴黎启动了"反对使用化武有罪不罚问题的国际伙伴关系"(International Partnership against Impunity for Use of Chemical Weapons)的新倡议,获得了29个国家的支持。黑莉对法国此举表示欢迎。



黑莉:"我们强烈支持这一努力,我们赞扬法国发挥的领导作用。超过25个意见一致的国家将彼此分享使用化学武器的国家的信息,并记录这些信息,以追究肇事者的责任。美国将继续与安理会一道,追究那些使用过化学武器的肇事者,确保他们对暴行负责。"



俄罗斯驻联合国大使内本西亚(Vassily Nebenzia)呼吁安理会就叙利亚化学武器问题召开公开会议。





内本西亚表示,俄罗斯愿意继续就建立新机制调查叙利亚化武问题的事宜进行磋商。俄罗斯一贯强调严正解决叙利亚制造和使用化学武器问题的重要性。中东地区国家使用化学武器的问题令人十分不安,这不仅是叙利亚的问题。



内本西亚表示,从科学和技术的角度来看,"禁止化学武器组织-联合国联合调查机制"所开展的调查是完全失败的,成为了服务于政治操控的机制。



中国常驻联合国代表团申博公参表示,中方对叙利亚境内发生的使用化学品作为武器的事件深表关注,对叙利亚民众遭受的苦难深表同情。中方在化学武器问题上的立场是明确的,一贯的。中方坚决反对任何国家、任何组织或个人出于任何目的,在任何情况下使用化武。无论在何时何地,使用化武的行为都不能容忍。





安理会2015年通过决议,决定设立联合调查机制,尽可能地查明叙利亚境内实施、组织、支持或以其他方式参与化学武器袭击的责任方。并于2016年将该机制任期延长一年,但由于俄罗斯否决,该机制未能再继续运行。