联合国中东特使： 通过武力和对峙手段解决巴以冲突是错误方法

哈通社/阿斯塔纳/1月26日 -- 据联合国新闻处消息，联合国中东和平进程协调员姆拉德诺夫1月25日在安理会就中东和平进程局势进行通报时指出，巴以冲突达到了一个关键阶段，通过武力和对峙手段结束冲突是错误的方法。

联合国中东和平进程协调员姆拉德诺夫25日在安理会指出，联合国及国际社会有责任证明，通过武力和对峙手段结束巴以冲突是错误的，并努力让巴以双方领导人重归谈判。



姆拉德诺夫指出，今年是时任以色列总理拉宾和巴勒斯坦解放组织主席阿拉法特签署的《奥斯陆协议》（Oslo Accords）生效第25周年，国际社会正处于和平进程的关键时刻。虽然这一协议的和平进程愿景仍有待实现，但现在不是放弃的时候。



姆拉德诺夫："现在是推行重建信任的政策的时候了，现在是着手解决以国际共识为基础的最终地位问题的时候了;现在是展现政治领导力铲除障碍实现可持续方案的时候了。有人可能会问：什么是可持续的解决方案？我相信这一方案将能解决所有诉求，并允许以色列人和巴勒斯坦人作为邻居和合作伙伴各得其所，和平相处。双方是否能独立处理自己的事务将关系到地区安全局势。"



姆拉德诺夫指出，长期以来，国际社会一直缺乏政治意愿来开展有意义的行动以重建信心、恢复谈判，并存在采取单边行动的倾向。因此，他对近东救济工程处的经费短缺问题深表关注。虽然美国近期作出了6000万美元的资金承诺，但比此前仍有减少，这将使530万巴勒斯坦难民的焦虑加剧。



姆拉德诺夫还对约旦河西岸和加沙地区不断持续的暴力冲突事件深表关切，尤其是在去年12月6日美国承认耶路撒冷为以色列首都以来。他敦促以色列安全部队采取最大程度的克制，避免使用致命武器，以免造成平民伤亡。



姆拉德诺夫表示，尽管备受国际社会谴责，以色列定居点活动仍在继续。1月10日，以色列规划部门在西岸C区定居点推进了建设1400多套住房的计划。



在政治方面，姆拉德诺夫表示，巴勒斯坦中央委员会近期在拉马拉举行了会议，讨论美国决定承认耶路撒冷为以色列的首都以及联合国大会12月21日通过的决议。巴勒斯坦中央委员在其最后声明中拒绝美国成为合作伙伴，直到其取消这一决定为止。



姆拉德诺夫还谈到加沙不断恶化的安全和人道局势。由于目前资金短缺，联合国2月底以后将无法为加沙地区的医院和关键基础设施提供燃料。