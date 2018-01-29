尼尼斯托高票连任芬兰总统

哈通社/阿斯塔纳/1月29日 -- 据新华社报道，芬兰现任总统绍利·尼尼斯托28日在当天举行的芬兰总统选举中获62.7%的选票，顺利连任总统。

消息称，得票排名第二的绿色联盟候选人佩卡·哈维斯托得票率为12.4%。根据芬兰选举规则，候选人在选举中得票数过半则直接当选，否则将举行第二轮投票。

尼尼斯托当天在新闻发布会上表示，他获得较高得票率意味着"选民对他在首个任期内的表现比较满意，认为总统一职目前不需要换人"。

在2012年的总统选举中，尼尼斯托作为联合党的候选人参选，在第二轮投票中获胜当选。今年的总统选举中，尼尼斯托作为独立候选人参选。

尼尼斯托现年69岁，是芬兰政界富有经验的政治家之一。他1987年当选为芬兰议会议员，1994年至2001年任芬兰联合党主席，曾担任司法部长和财政部长，2007年至2011年任芬兰议会议长。

尼尼斯托的第二个任期将于2024年结束。根据芬兰法律，总统任期最多两届。

根据2000年3月实施的芬兰新宪法，总统的权力被削弱，内阁和议会的权力和地位明显得到加强。在内政方面，总统被剥夺了大部分权力，对内政的影响十分有限，总统只能根据议会的提议任命政府总理。在外交方面，总统不再具有单独决定外交政策的权力，而由总统和内阁共同负责外交。尽管如此，总统最主要的职责仍然是掌管外交，在芬兰外交和安全政策方面起着重要作用。