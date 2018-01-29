阿巴耶夫：数字化将拉近农村与城市之间的距离

哈通社/阿斯塔纳/1月29日 -- "数字哈萨克斯坦"规划120个项目中的20个将于今年得到落实。

哈萨克斯坦信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫近日做客"Qazaqstan"国家电视台"Apta"节目时作出上述表示。



据阿巴耶夫透露，2017阿斯塔纳世博会闭幕以后，多数人都对世博园区的未来建设表示疑问。世博园区一部分将成为国际金融中心，而其余区域将设立其他设施。其中包括关于信息和通讯部的"Astana Hub"IT创业园。哈萨克斯坦大型企业将在"Astana Hub"寻找优秀的IT专家并进行相关工作。"Astana Hub"将于今年开始相关工作。



另外，部长还指出数字化领域对人民生活质量带来的好处。



"比如，农村人将家畜带到城市进行交易是一个问题。而若所有人使用互联网，农村人民不出家门就可进行交易。此外，农村地区的居民还可以利用新系统获得任何想要的证明或文件。"阿巴耶夫说。



据他介绍，医疗人员将通过新技术可进行远程医疗服务。



阿巴耶夫表示，由于天气、路程等原因，医学领域专家前往偏远农村就诊将产生很大的困难。此时，医生们将可以通过视频连线同当地医疗人员进行配合，从而进行一些难度较大的手术。



阿巴耶夫还就教育领域透露，远程教育技术普及将有效解决农村教学资料、教师短缺等问题。数字化还将拉近农村与城市之间的距离。根据纳扎尔巴耶夫总统下达的相关命令，信息和通讯部于2017年12月正式开始着手《数字哈萨克斯坦》国家规划。



阿巴耶夫指出，"数字哈萨克斯坦"规划120个项目中的20个将于今年得到落实。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】