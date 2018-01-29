阿斯塔纳即将开通飞往秋明、巴统和托木斯克的定期航班

哈通社/阿斯塔纳/1月29日 -哈萨克斯坦投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克在接受《哈萨克斯坦真理》报的采访中表示，阿斯塔纳即将开通飞往秋明、巴统和托木斯克等多个城市的的定期航班。

除此之外，哈萨克斯坦航空公司还计划开通首都飞往克拉斯诺达尔、维尔纽斯、车里雅宾斯克、索契、杜尚别等城市的定期航班。而外国的一些航空公司（波罗的海航空、阿联酋航空、 迪拜航空公司、安加拉航空、俄罗斯航空）也即将开通里加 - 阿拉木图、迪拜 - 阿拉木图、迪拜 - 阿克套、克拉斯诺亚尔斯克 - 阿拉木图、莫斯科 - 克孜勒奥尔达等城市的定期航班。



部长介绍到，目前我国实施的国际航班有96个。例如，2016年开辟了从阿拉木图到西安、三亚、沙姆沙伊赫、德黑兰和萨马拉；从阿斯塔纳到阿姆斯特丹、三亚；从阿克套到巴统和索契；从奇姆肯特到伊斯坦布尔和苦盏；从卡拉干达到伊斯坦布尔；从塔拉兹到下瓦尔托夫斯克、苏尔古特和苦盏等15个新目的地的航班。



为了首都与世界主要金融中心之间的交通方便，我国正逐步开放航空运输市场。除此之外，LOT航空公司、Wizzair航空公司、芬兰航空公司和格鲁吉亚航空公司也分别开通了飞往阿斯塔纳的定期航班。另外，哈萨克斯坦的航空公司还在基辅、明德、埃里温、德里的航线上开通了新的航班。



值得一提的是，2020年，我国将计划开通新加坡、东京和上海的航班。



【翻译：达娜 编辑：木合塔尔·木拉提】