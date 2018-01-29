美元指数下跌 国际油价延续年初升势

哈通社/阿斯塔纳/1月29日 -- 据人民网消息，受美元指数下跌等因素影响，国际油价当周大涨，维持了今年年初以来的涨势，但存在较大回调压力。

当周美元指数触及三年低点，支撑原油期货走强。布伦特原油期货大涨近2.7%，美国原油期货涨幅达到4.3%。

通用电气旗下能源服务公司贝克休斯公布数据，当周美国活跃钻机数增加12座，为去年3月来最大周增幅。

另外，美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，基金经理在截至1月23日该周将美国原油期货和选择权净多头仓位增加7612手，至54.9602万手，创下纪录新高。

从年初以来，纽约、伦敦两地油价持续上涨，不到一个月时间已累积较大涨幅。其中北海布伦特油价突破70美元关口，累积上涨5.7%，纽约市场油价同期涨幅则逼近10%，接近去年全年涨幅。

不过，在一些业内人士看来，支撑新年来油价上涨的因素正显示出"强弩之末"的态势。

一方面，在季节性需求上，北半球取暖季需求高峰即将结束，后期石油市场很可能面临一些不利因素，尤其是炼厂会在冬季结束后进入设备维护期，产能利用率难免下降，对原油的订单则不可避免会下滑。

另一方面，在供应上，尽管沙特和俄罗斯等产油国继续维持减产，希望尽快取得供需平衡，但作为原油市场的新兴出口力量，美国市场的产量居高不下，市场预计美国日石油产量在近期达到998万桶后，很快会触及1000万桶的整数关口，与沙特的产量水平相当，美国石油增产正抵消欧佩克和俄罗斯的部分减产效果。

此外，地缘政治对市场信心的提振因素或已逐渐消退。此前包括伊朗等中东地区地缘政治风险成为推高油价的一大动力，但随着伊朗局势趋于平缓，伊朗更多着眼于国内矛盾的解决，并逐渐增加石油出口。