分析人士谈阿斯塔纳和谈与日内瓦和谈的区别

哈通社/阿斯塔纳/1月30日 -- 哈萨克斯坦总统战略研究院29日讨论了国家维和政策以及纳扎尔巴耶夫总统新书《独立时代》框架下的哈萨克斯坦的主要外交发展方向。

据分析人士提穆尔•沙伊梅尔根诺夫透露，哈萨克斯坦独立之初便开始关注维和政策问题，纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突是哈萨克斯坦首次参与的和谈。



"1994年在纳扎尔巴耶夫总统干预下，纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突得以停火。这是哈萨克斯坦在这一领域获得的首个经验。纳扎尔巴耶夫总统利用自己的声誉和外交能力让冲突停止继续蔓延。2000年在阿拉木图市举行的亚信会议上成功解决了印度和巴基斯坦之间的紧张局势，并使两国签署停火协议。此外，我们还参与了伊朗、乌克兰问题、俄-土局势、叙利亚问题的和平解决。" 沙伊梅尔根诺夫说。





沙伊梅尔根诺夫就阿斯塔纳和谈与日内瓦和谈之间的区别表示，阿斯塔纳解决了停火问题，而不是军事冲突。日内瓦和谈讨论了叙利亚建立内部对话以及政治妥协等问题。对此，阿斯塔纳完全履行了自己的使命，叙利亚境内建立了多个"冲突降级区"。



外交学院院长阿努阿尔•阿亚兹别科夫表示，应着手研究哈萨克斯坦介入的首个冲突-纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突，因为有关该冲突的信息并不多。



"纳扎尔巴耶夫总统1991年9月同前俄罗斯总统鲍里斯•叶利钦一同访问纳戈尔诺-卡拉巴赫地区，并深刻了解到该地区冲突的严重性。1991年，总统针对解决该问题下达各项命令，并组织维护行动。尽管局势的紧张性，阿塞拜疆和亚美尼亚外交代表在阿拉木图市举行会谈，并签署了停战协议。" 阿亚兹别科夫说。



【翻译：冰山