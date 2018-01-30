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    新法案旨在保护儿童免受破坏性宗教思想影响

    12:41, 30 一月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/1月30日 -- 马吉利斯（议会下院）议员玛吾林•阿什姆巴耶夫29日表示，新法案主要目标之一是保护儿童免受破坏性的宗教思想影响。

    据了解，《就宗教工作和宗教协会问题对哈萨克斯坦部分法律进行补充修改》法案29日提交马吉利斯（议会下院）审议。

    根据该修正案，"具有破坏性的非传统宗教思想"和"宗教激进主义"等新称谓将被纳入法律条文当中。

    "新法案具有重要的意义，讨论过程中提到了多个重要话题。另一方面，新法案中的补充和修改将对执行基本权利、确保国家宗教稳定起到重要作用。法案内容还包括加强有关确保儿童权利的规则。保护儿童受到破坏性宗教组织影响是最重要的目标之一。对此，法案设立了独立的规定。" 阿什姆巴耶夫说。

    另外，马吉利斯议员还指出，只有在哈萨克斯坦接受了正规的宗教基础教育的公民，才可以申请赴国外宗教教育机构深造。
    "因为该法案涉及到多数公民的利益，马吉利斯将公开讨论这一问题。此外，马吉利斯还将会考虑到宗教协会、非政府组织以及专家人员的建议。" 阿什姆巴耶夫说。

    【翻译：冰山  编辑：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    宗教 议会下院 议会 黄金储备
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