哈萨克斯坦重量级拳王舒门诺夫重返拳坛

哈通社/阿斯塔纳/1月30日 -- 前超次重量级和重量级级别世界拳王、哈萨克斯坦拳手贝布特∙舒门诺夫（17-2，11 КО）29日在阿斯塔纳召开新闻发布宣布称，将重返拳台继续打职业比赛。

舒门诺夫说："当时，我跟经纪人之间出现了一些问题。他几乎没有时间去组织我需要的比赛，因此我久久没能上拳台。此外，由于眼部受伤原因，我进行了两次手术。之后，我就决定退役。但是，经过一段时间的恢复和休息，我感觉非常轻松，并希望继续我的拳击生涯。今天我想正式宣布我将重返拳坛，继续打职业比赛。"

拳手表示，他曾在美国开过名为"KZ Event Productions"的拳击推广公司。

舒门诺夫透露，该推广公司与Showtime，ESPN， Fox Sports Network和 NBC Sports等著名体育电视网签署了合作协议。复出后，他将通过自己的公司组织高水平比赛，并将帮助哈萨克斯坦拳手参与美国举行的比赛。

据悉，2017年，WBA指定贝布特于今年2月中旬对阵古巴WBA次重量级临时世界冠军优尼尔•多尔提克斯（21-0，20 KO）。但是由于对手的种种原因比赛一直拖延。今年5月份，贝布特团队宣布在训练过程中严重受伤，正在接受治疗。当年6月19日，贝布特宣布退役。

【编译：小穆】