美国总统特朗普发表国情咨文 称赞自己政绩

哈通社/阿斯塔纳/1月31日 - 美国总统特朗普于当地时间周二晚发表了其就任后的首份国情咨文。

在国情咨文当中，特朗普称赞自己执政一年来的成绩，包括为美国人创造了240万份新工作，失业率降至45年来的新低等。

特朗普呼吁美国人和两党团结一致，鼓励每一个美国人努力奋斗，为自己、为国家共创美好未来。



特朗普还承诺会重建民众和政府的互信，呼吁分化的美国社会团结，并强调当前是重建文化和经济的美国新时代。



在国家安全问题上，特朗普称中国和俄罗斯是挑战美国利益、经济和价值观的对手，美国将以实力来保卫自己的安全和利益，其中包括为军队提供充足的经费。



此前，白宫宣布了一些针对中国不公平贸易政策的对策。据信，在未来的日子里，更多的相关对策也会陆续出台。



展望未来，特朗普说，他去年12月签署的税收改革计划将促使越来越多的公司在美国投资并雇佣更多的工人，而且从今以后，美国的对外贸易将会是公平的、平等的，而且会充分保护知识产权。



特朗普也宣布，不会关闭关塔纳摩湾监狱。



川普对自己一年来执政成就的称赞不时被掌声打断，但是在场民主党人的反应明显没有共和党人热烈。



【编辑：木合塔尔·木拉提】