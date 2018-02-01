吕克•德文：欧盟与哈萨克斯坦合作关系达到了前所未有的水平

哈通社/布鲁塞尔/2月1日 -- 哈萨克斯坦和欧盟建交25周年之际，欧盟外交事务俄罗斯、东方伙伴国家、中亚及欧安组织项目负责人吕克•德文1日接受哈通社记者采访，就欧盟与哈萨克斯坦之间的合作关系发表个人意见。

据了解，哈萨克斯坦与欧盟于1993年2月2日正式建立外交关系。



"这些年来，哈萨克斯坦在发展方面取得了重大进展。 欧盟和哈萨克斯坦合作关系达到了前所未有的水平。"欧洲外交官说。

据他介绍，欧盟支持哈萨克斯坦在国际舞台中的积极作用以及成为联合国安理会成员国。此外，他还强调哈萨克斯坦在加强核不扩散和保障全球稳定中的重要作用。



"我们高度重视哈萨克斯坦在保障地区和全球和平稳定中的作用。欧盟很自豪能够成为哈萨克斯坦的首个贸易伙伴及投资者。这也表明我们对哈萨克斯坦未来的信任。"德文表示。



欧盟发言人注重强调2015年12月21日在阿斯塔纳签署的哈欧扩大伙伴关系与合作新协定，并表示，该协议为双方合作打开了新篇章。



"我很高兴两年前哈萨克斯坦与欧盟签署了关于扩大伙伴关系与合作的新协议，这一协议扩大了双方交流，加深了我们在许多领域的合作关系。" 德文说。



据了解，新协议涉及了经贸、打击恐怖主义、核不扩散、气候变化、卫生、国家财政管理以及税收等29个重要合作领域。此外，该协议中还考虑了为欧盟和哈萨克斯坦公民简化签证手续等问题。



"我对去年哈萨克斯坦解除对欧盟公民的签证要求表示衷心感谢。这一举措的透明性也将对哈萨克斯坦有利。因为，欧盟是哈萨克斯坦的主要贸易伙伴和投资者。"德文说。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】