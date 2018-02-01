哈萨克旅游国有公司计划推动国家旅游领域发展

哈通社/阿斯塔纳/2月1日 -- 哈萨克旅游国有公司（«Kazakh Tourism» ҰК）执行总裁拉希德•库泽穆巴耶夫1日出席布拉拜-休钦斯克度假区开发会议时就公司主要任务进行了介绍。

库泽穆巴耶夫表示，哈萨克旅游公司的主要任务是提高国家旅游潜力，扩大在国际市场上的地位。他表示，2030年之前公司将成为业内知名企业，并吸引更多的投资。

据他介绍，公司的主要目的是在旅游也领域吸引投资、推销国产产品和做好业内信息和分析工作，并提高该领域的专业发展。

"旅游领域吸引的投资将更加专注重要的大型项目。公司也将联合资助部分项目。公司将参与位于布拉拜-休钦斯克度假区的大沙巴克特湖和特克湖沿岸建筑工程建设项目。" 库泽穆巴耶夫说。

值得一提的是，哈萨克旅游公司十分重视国家旅游业发展，其中包括生态旅游和民族旅游。 由于哈萨克斯坦丰富的自然环境和哈萨克人民的传统习俗，这两种旅游方向有着很大的发展空间。

据悉，布拉拜-休钦斯克度假区开发会议2月1日在阿斯塔纳召开，介绍了布拉拜景区的新度假区建设计划。会中，文体部长建议通过举办国际性活动发展布拉拜旅游业。

【翻译：达娜 编辑：小穆】