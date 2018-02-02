国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃会见阿联酋驻哈大使

哈通社/阿斯塔纳/2月2日 -- 据总统府新闻局消息，国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃2日会见阿联酋驻哈特命全权大使默罕默德•阿勒扎贝尔。

会中，双方就哈阿两国之间的合作现状以及政治、经济、文化和人道主义等领域的合作前景问题进行了讨论。



"纳扎尔巴耶夫总统与阿拉伯联合酋长国总统哈利法•本•扎耶德•阿勒纳哈扬之间的密切及互信的关系下，两国建立了良好的友好关系。" 阿布德哈勒科娃说。



会谈中，国务秘书还主要强调了哈萨克斯坦工业化发展4.0主要因素和纳扎尔巴耶夫总统对于最新国情咨文的主要举措以及阿斯塔纳国际金融中心与迪拜国际金融中心之间积极互动的重要性。



阿布德哈勒科娃表示，哈萨克斯坦是联合国安理会非常任理事国。纳扎尔巴耶夫总统在出席安理会会议时注重指出了政治互信与系统的对话在国际社会中的重要性。



最后，阿布德哈勒科娃对阿联酋在2017阿斯塔纳世博会期间作出的积极贡献表示衷心感谢，并祝愿即将举行的2020迪拜世博会取得圆满成功。



"哈萨克斯坦有意与阿拉伯联合酋长国建立全面的战略伙伴关系，并将积极参与迪拜世博会。" 阿布德哈勒科娃说。



哈萨克斯坦与阿联酋两国贸易额在2017年1-11月期间达到了5.93亿美元。2005-2017年间，阿联酋向哈萨克斯坦共投资20亿美元资金。哈萨克斯坦境内共有233家阿资企业运营，而两国最大的双边投资项目为耗资12亿美元的"阿布扎比大厦"多功能综合建筑。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】