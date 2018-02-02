哈萨克斯坦廉洁度指数在国际机构评估中正在不断上升

哈通社/阿斯塔纳/2月2日 -- 据哈萨克斯坦国家公务员事务和反腐败署消息，随着近年来哈萨克斯坦制定更加严格的反腐政策，不断加强反腐力度。在国际反腐败评估体系中，对哈萨克斯坦廉洁程度的评价正在不断提高。

消息称，国际 9大廉洁度评级机构之一的--世界正义工程（World Justice Project），月1月31日在智库卡内基国际和平基金会发表了《2017-2018法治指数》报告。



《报告》对113个国家总计超过11万户和3千名专家进行调查访问，通过对政府权力的制约、根除腐败、公开政府、基本权利、秩序与安全、法规执行、民事司法与刑事司法8个项目，以贴近民众生活的角度来衡量受调查国家的法治情形。



根据世界正义工程法治指数报告结果来看，哈萨克斯坦总体得分为0.51，在全球113个国家中排名第64位，较去年上升了9位（去年排名第73位）。



在"根除腐败" 项目中，我国的得分较去年(0.43)上升了0.02个指标(0.45)，排名第66位。



值得一提的是，世界正义工程年度法治指数报告的结果显示： 丹麦以0.89分位居第1位，委内瑞拉以0.29分位居最后，中国以0.5分在113个国家中位居第75位，美国以0.73分位居第19位。



【翻译：达娜 编辑：木合塔尔·木拉提】