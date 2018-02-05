在闯入选美决赛后 一位佳丽公开了真实身份：“我其实是男的”
阿拉木图市民伊莱•迪亚戈列夫（Илай Дягилев）这两天成为了互联网社交媒体上的热点话题。这位22岁的青年通过男扮女装的方式，以阿丽娜•艾莉耶娃（Арина Әлиева）的假名报名参加了正在火热进行中的网络选美大赛"Miss Virtual Kazakhstan 2018"。
由于女装扮相过于逼真，"阿丽娜•艾莉耶娃"从4000多名参赛者中脱颖而出，赢得了不少网友的投票支持，一路闯入了决赛圈。
进入决赛后，当事人伊莱•迪亚戈列夫选择了公开真相，并对参赛的目的和原因做出了解释。
"我和我的朋友们对女性的‘美'究竟该如何评判产生了分歧。"他说，"我个人认为，女性天然的、不加以过渡修饰的容貌，远比浓妆艳抹下的装扮更加真实和美丽。"
伊莱•迪亚戈列夫称，现今社会鼓励和推崇女性使用各种各样的化妆品装扮自身，这实际上不仅掩盖了女性真实的模样，还导致对"美"的标准出现了单一化的趋势，他对此很不认同。
"因此我决定用男扮女装的方式参加这个网络选美比赛，拍摄了一组女装照片后，以‘阿丽娜•艾莉耶娃'的名义报名，但我没料到会引起这样的轰动。" 伊莱•迪亚戈列夫说。
得知决赛佳丽竟是男儿身的赛事组织方迅速宣布将其除名，并重新增补了决赛入围人选。而选美大赛官方INS账号下方的评论则显示，知道了真相的网民们对此事的看法各异，但大部分网民对他的观点表示支持。
据悉，伊莱•迪亚戈列夫是一名职业模特，在阿拉木图生活和工作，主要从事时装表演和平面广告的业务。
Представляем удивительных участниц ✨ПОЛУФИНАЛА✨ @missv.kz👑 в группе Южно-Казахстанская область! 1. Арина Алиева, 24 года, Шымкент. 2. Айкерим Темирханова, 18 лет, Кентау. 3. Тогжан Мусабаева, 21 год, Шымкент. 4. Лаура Мурадова, 26 лет, Шымкент. 5. Айдана Рыстай, 23 года, Шымкент. 6. Мадина Нурымбетова, 20 лет, Шымкент. 7. Айгуль Ертаева, 22 года, Шымкент. 8. Сағыныш Тұсынбаева, 20 лет, Шымкент. 9. Гульнара Досымбекова, 26 лет, Шымкент. 10. Дурдона Юсантаева, 23 года, Шымкент. КАК ПОДДЕРЖАТЬ УЧАСТНИЦУ: 1. Скачай мобильное приложение @inDriver (ссылка в био) 2. Зайди в левое меню приложения 📱. 3. Выбери раздел 👑 Miss Virtual Kazakhstan. 4. И проголосуй за понравившуюся участницу, нажав кнопку "Проголосовать". Каждый пользователь может отдать 1 голос за 1 участницу за весь период голосования (17-31 января). Вы можете голосовать за участниц из других групп, нажав на кнопку "Выбрать другой регион". Полуфинальное голосование продлится до 12:00 31 января 2018 г.
Конкурс красоты (@missv.kz) 分享的帖子 · PST 2018 年 1月 27 日 下午 11:01
【编译：木合塔尔·木拉提】