投资和发展部副部长：哈萨克斯坦有意向希腊投资者提供帮助

哈通社/阿斯塔纳/2月5日 -- 投资和发展部副部长阿尔斯坦•哈布肯诺夫5日在首都阿斯塔纳举行的哈萨克斯坦-希腊商业论坛上表示，哈萨克斯坦有意向希腊投资者提供帮助。

"哈萨克斯坦目前计划在各领域实施一系列数字化项目，该举措旨在进一步扩大该领域的经验。为实现这一目标，应与外商代表展开合作、交流经验，并实现互赢互利。据我所知，希腊拥有很多高素质人才和工程师。因此，双方具有展开合作的共同领域。国家也有意为希腊投资者提供帮助。我们可以为希腊公司在自由经济区及工业区实施项目提供平台。" 哈布肯诺夫说。



哈萨克投资国有公司（KazakhInvest）副总裁比尔詹•卡捏谢夫指出，哈萨克斯坦和希腊两国商人在农业领域具有很大的合作潜力。







卡捏谢夫说："近几年，国际社会对扁豆的需求量出现巨大的增长。尤其是地中海国家对此类农作物的需求量有增不减。对此，哈萨克斯坦也将扁豆种植面积增长了近3倍。分析人士透露，哈萨克斯坦的扁豆在国际市场上可同土耳其和中东国家生产的农作物竞争。"



希腊企业联合会副主席康斯坦丁诺斯高度强调，愿意同哈萨克斯坦进一步促进合作关系。



"我们希望通过阿斯塔纳国际金融中心进一步促进同哈萨克斯坦的合作关系。虽然政府间对话具有重要作用，但两国私营部门之间的合作也同样重要。" 康斯坦丁诺斯说。







值得一提的是，2017年哈萨克斯坦与希腊之间的贸易额达9.8亿美元，该数据较2016年同期相比多10%。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】