哈萨克斯坦战胜塞尔维亚晋级欧洲室内足球锦标赛半决赛

哈通社/阿斯塔纳/2月6日 -- 2017-18赛季欧洲室内足球锦标赛四分之一决赛5日在斯洛文尼亚首都卢布尔雅那落下帷幕，哈萨克斯坦战胜塞尔维亚队并成功晋级半决赛。

根据比赛结果，哈萨克斯坦以3:1的比分战胜塞尔维亚队。哈萨克斯坦上次对阵塞尔维亚是在贝尔格莱德举行的欧洲室内足球锦标赛季军争夺战，当时曾以5:2的比分战胜对手。



据了解，双方本次比赛进展得非常激烈。比赛上半场第7分钟，塞尔维亚门将成功扑出道格拉斯•朱尼奥尔主罚的点球，然而却未能阻止赛力克•朱玛胡勒沃夫跟上的补射。





比赛下半场第23分钟，今年加入哈萨克斯坦国家队的泰南将比分扩大为2:0。第36分钟，斯洛博丹•拉伊彻维奇为塞尔维亚队缩小比分差距。比赛最后23秒，道格拉斯将最终比分锁定为3:1。





据悉，哈萨克斯坦队半决赛将对阵乌克兰队和西班牙队之间的胜者。欧洲室内足球锦标赛半决赛比赛将于8日举行。





值得一提的是，卡考带领的哈萨克斯坦队曾在2016年首次参加在塞尔维亚举行的室内足球欧洲杯并最终获得季军。半决赛比赛中，哈萨克斯坦队未能击败西班牙队，而今年两队将有机会再次相遇。









【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】