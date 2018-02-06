拉丁字母哈萨克文文献展在塔拉兹举行

哈通社/塔拉兹/2月6日-据报道，江布尔州的档案馆中保存着大量以拉丁字母哈萨克文写成的文件和期刊。

江布尔州文化、档案和文件管理局副主任萨拉•马迪耶娃表示，州国家档案馆保存了30-40年代时期用拉丁字母哈萨克文写成的文件。



她说到："我们研究并展出了所有从1929年到1940年之间的用拉丁字母哈萨克文写成的文件。这表明拉丁字母曾很长一段时间都在被使用。 因此我们组织了这次的展览向大家宣传拉丁字母的文化。"



其中最罕见的文件之一，是1935年3月17日关于江布尔教育学院启动的文件。当时在城市里开始了扫盲政策，1929年拉丁字母哈萨克文通过时，成立了特别委员会和，培训了大量教师，并开展了旨在扫除文盲现象的教育活动。







档案馆中也保存着很多哈萨克拉丁文的出版物。例如，萨勒苏地区"社会主义民族"出版物直到1941年都在以拉丁字母的形式出版。



此外，展会还展出了在二战时期一名哈萨克狙击手在前线时写下的信，以及1930年至1934年的文件，包括基层党组织、区委员会和地区执行委员会协议书和集体农庄决议书。



文化、档案和文件管理局表示，国语的拉丁化并不能算作是一种"革新"，而是返回到曾经的文化。我国的现代教育模式将加快这一过渡期。



【编译：达娜】