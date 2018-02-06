咸海问题: "锡尔河河道管理和北咸海海洋保护项目"第二阶段将于今年开启

哈通社/克孜勒奥尔达/2月6日 -- 克孜勒奥尔达"锡尔河河道管理和北咸海海洋保护"项目第一阶段已经完成。

据了解，自"世纪工程"绿化带已交付使用以来，咸海地区人民群众生活质量开始得到改善。



克孜勒奥尔达州州长科热姆别克•库谢尔巴耶夫6日表示，"锡尔河河道管理和北咸海海洋保护项目"第二阶段将于今年开启。



"‘锡尔河河道管理和北咸海海洋保护项目'将对咸海地区恢复起到重要作用。该项目第二阶段将于今年开启。项目将在国家总统给于的直接支持下得到落实。因此，纳扎尔巴耶夫总统为提高该地区人民生活质量付出了不少心血。" 库谢尔巴耶夫说。



据了解，"锡尔河河道管理和北咸海海洋保护项目"第二阶段所需资金将由世界银行提供一半，剩余则由国家预算提供。第二阶段由8个项目组成。新目标若得到实现，咸海将离地区中心更近，还将增加新的就业机会，捕鱼数量也将增加。



"我的祖父、父亲都从事渔业，我也继承了这一祖业。未来，我的孩子也将延续下去。因此，我们都希望咸海能够得到恢复，以便我们能够维持生计并过上经济宽裕的生活。"阿拉尔县居民阿斯克尔别克•巴沙若夫说。



值得一提的是，上世纪70年代，咸海干涸速度加快，导致周边人口陆续迁往他处。在哈萨克斯坦独立后，政府实施了"锡尔河河道管理和北咸海海洋保护项目"。受此计划刺激，许多希望从事渔业的居民陆续搬到咸海附近。阔克阿拉尔大坝的建造为当地居民从事农业制造了方便。总长约13公里的该设施为北咸海恢复起到了重要作用，也使得水珍珠数量也得到增加。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】