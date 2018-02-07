我国驻希腊大使会见新民主党主席米佐塔基斯

哈通社/阿斯塔纳/2月7日 -- 哈萨克斯坦驻希腊大使阿列克谢•沃尔科夫6日会见希腊新民主党主席基里亚科斯•米佐塔基斯。

据大使馆新闻处透露，驻希腊大使沃尔科夫会谈期间就哈萨克斯坦独立以来在政治、社会经济领域所取得的成就向希腊政治家进行了介绍。



沃尔科夫注重强调，纳扎尔巴耶夫总统的"第四次工业革命背景下的发展新机遇"国情咨文框架下，国家正在处于现代化的发展方向。此外，他还指出，两国之间投资和旅游领域合作潜力巨大，应加强政治、议会以及商业之间的相互交流。



沃尔科夫还表示，在哈萨克斯坦生活的希腊族裔在发展哈-希两国关系中起到了重要作用。



新民主党主席米佐塔基斯向大使就本次会面表示感谢，并指出哈萨克斯坦在国际社会上的地缘政治以及经济等方面的作用正在日益增长。



他还表示，希腊愿意同哈萨克斯坦进一步发展多边合作关系。



会谈最后，米佐塔基斯祝愿哈萨克斯坦在未来发展道路取得更多的成就，并顺利成为经济合作与发展组织成员。



据了解，哈萨克斯坦驻希腊大使近期还计划同希腊其他主要政党进行类似的磋商。



值得一提的是，新民主党是希腊最大的反对党。基里亚科斯•米佐塔基斯于2016年当选为该党领导人。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】