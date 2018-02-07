马吉利斯议员玛吾林•阿什姆巴耶夫提前结束议员任期

哈通社/阿斯塔纳/2月7日 --马吉利斯（议会下院）7日在阿斯塔纳召开全体会议，议员们一致通过议员玛吾林•阿什姆巴耶夫提前结束任期的决议。

据了解，该建议由哈萨克斯坦中央选举委员会成员巴赫特•梅勒德舍夫提出。



"根据哈萨克斯坦宪法第52条第5款和1995年10月16日的关于哈萨克斯坦议会议员地位问题的宪法第24条第3款以及退位申请相关规定，中央选举委员会决定提出提前结束马吉利斯议员玛吾林•萨哈特汗吾勒•阿什姆巴耶夫议员任期的决议。" 梅勒德舍夫说。



全体会议期间，马吉利斯议长努尔兰•尼格马图林对阿什姆巴耶夫进行的有效工作表示感谢，并祝愿其在新职务取得成功。



"您在马吉利斯国际关系、国防以及安全委员会担任了多年的主席职务，并为制定重要的法案作出了巨大的贡献。此外，还为加强议会间交流带来了很大的动力。因此，我代表所有议员代表向您表示衷心感谢，并希望您在政党工作中取得更多的成就。"马吉利斯议长说。



会议中，出任祖国之光党第一副主席的玛吾林•阿什姆巴耶夫向全体议会代表表示感谢。



"大家在这几年共同努力下取得了丰富的工作成果，我对与各政治家以及专家们一同工作感到非常荣幸。其次，马吉利斯的工作对我来说是一个专业然又终生受益的学校。现在总统任命我为祖国之光党第一副主席，这对我来说具有很大的责任。我将尽我所能来证明总统对我的信任。" 阿什姆巴耶夫说。



值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统1日将玛吾林•阿什姆巴耶夫任命为祖国之光党第一副主席。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】