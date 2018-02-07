哈萨克斯坦驻日大使会见日本皇太子德仁亲王

哈通社/东京/2月7日 -- 哈萨克斯坦驻日本特命全权大使叶尔兰•霍加塔耶夫7日在东京日本皇宫会见日本天皇第一顺位继承人皇太子德仁亲王。

会谈中，德仁亲王回忆同纳扎尔巴耶夫总统在1994年对日本进行正式访问时举行的会晤，并高度评价了纳扎尔巴耶夫2016年对日本进行的正式访问成果。

据了解，总统2016年对日访问期间在日本议会发表演讲，并访问了广岛市。

霍加塔耶夫向德仁亲王介绍了总统"第四次工业革命背景下新的发展机遇"国情咨文主要方向。德仁高度评价了哈萨克斯坦经济多元化和摆脱对原料的依赖远见政策。

双方还就两国在通过丝绸之路建立的历史关系，以及在乌拉尔-阿尔泰语系的哈萨克语和日语关系等问题交换了意见。

会谈中，霍加塔耶夫大使还就2017年在阿斯塔纳举行的世博会成果进行了介绍，并谈及哈萨克斯坦在教育、文化和体育领域的成就。日本皇太子对阿斯塔纳20年的发展速度和纳扎尔巴耶夫大学工作表现出浓厚的兴趣。

据悉，日本天皇明仁将于2019年4月30日退位，而天皇第一顺位继承人德仁亲王于2019年5月1日继位。明仁将成为200年来首位"生前退位"的日本天皇。

【记者：萨德克·阿克加诺夫 编译：小穆】