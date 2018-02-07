驻华大使向中国国家图书馆赠送关于哈萨克斯坦的书籍

哈通社/北京/2月7日 -- 为落实"精神文明复兴"规划，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫7日向中国国家图书馆赠送了关于哈萨克斯坦的书籍。

大使捐赠的书籍包括去年在中国出版的纳扎尔巴耶夫总统作品集、英国前内阁大臣、国会议员、著名传记作家乔纳森·艾特肯的《纳扎尔巴耶夫-哈萨克斯坦的缔造者》、《美丽哈萨克斯坦•美丽中国》画册，以及哈萨克文、俄文和英文书籍。

努雷舍夫同中国国家图书馆馆长韩永进进行会面后，参观了2016年12月在该图书馆开设的哈萨克斯坦图书角。



"今天我们参观了中国家图书馆哈萨克斯坦图书角，并赠送了去年出版的关于哈萨克斯坦的所有中文书籍。主要目的为对普通中国民众通过这些书认识哈萨克斯坦、了解它的历史、文学、文化和现代取得的成就，把两国全面战略伙伴关系提高到新的水平。" 努雷舍夫说。



图书馆外国文学部门工作人员刘梅（音译）表示，哈萨克斯坦图书角的书籍丰富多彩。

"我们部门开设了俄罗斯、日本、马来西亚和其他国家图书角。但是，哈萨克斯坦图书角书籍数量多，内容丰富多彩。凡是到这图书角的人看到关于哈萨克斯坦的画册和放满各书籍的书架感到佩服。"她说。





据悉，从藏书量和图书馆员的数量看，中国国家图书馆是亚洲规模最大的图书馆，世界上最大的国家图书馆之一，是世界著名的国家图书馆。



【记者：萨德克·阿克加诺夫 编译：小穆】