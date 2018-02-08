有关部门计划制定公共服务设施统一设计标准

哈通社/阿斯塔纳/2月8日 - 由哈萨克斯坦国家公务员事务和反腐败署与阿斯塔纳市政府联合推出的《阿斯塔纳-公正平台》项目中建议，为更加便利的为哈萨克斯坦公民提供公共服务，应制定国内公共设施、国家机构和公共服务的统一设计标准。

根据计划，在项目框架下建立的专项工作组，在第一个半年期内，应参考银行和大型公司的设计案例完成诸如医院、国家机构和公共服务设施的室内设计以及与公众之间的独特交流机制。



《阿斯塔纳-公正平台》项目办公室负责人扎兹拉•扎勒克什耶娃表示，完成了各类公共设施的标准设计方案后，会将这些方案分发各地以作为建设期间的参考标准。



"通过这种具有鲜明特征的设计，公众可从建筑外观明确区分各类公共服务设施和机构的服务范围。我们将首先在阿斯塔纳市进行试点，并在同社会公众进行商议后，进行后续的推广。"她说。



值得一提的是，国家公务员事务和反腐败署署长阿力克•什佩克巴耶夫同阿斯塔纳市市长阿斯耶特•依谢克舍夫7日共同签署了《阿斯塔纳-公正平台》项目章程。



该项目旨在鼓励公民参与反腐行动，提升公共服务水平有效防止腐败行为，创造更加有利的营商环境。



【编译：木合塔尔·木拉提】