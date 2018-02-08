哈萨克斯坦与蒙古国签署备忘录加强双边经贸合作

哈通社/阿斯塔纳/2月8日 -- 据阿塔梅肯企业家协会消息，阿塔梅肯企业家协会代表7日同蒙古国国家工商会代表举行会谈。

会谈框架下，双方签署备忘录,加强两国经贸合作关系。

阿塔梅肯企业家协会副主席耶勒达尔·朱玛哈兹耶夫和蒙古国家工商会首席执行官玛•乌云其米格以及阿塔梅肯企业家协会区域发展部代表、哈萨克斯坦外贸商会代表以及蒙古国代表团出席会谈。

会谈期间，朱玛哈兹耶夫向蒙古国代表就阿塔梅肯企业家协会的工作情况及发展方向进行了介绍。



朱玛哈兹耶夫表示，展开联合工作对于哈萨克斯坦和蒙古都非常有利。两个国家都是内陆国家，然而就展开互利互赢的合作项目进行讨论具有重要的意义。

据朱玛哈兹耶夫透露，哈蒙两国加强贸易合作关系将进一步推动两国在农业产品和有机产品的生产。

玛•乌云其米格女士说："我们的主要目标是建立合作关系。很高兴贵方能够在短期内接受我们的提议，并同意建立合作关系。相信通过实施互利的合作项目，能够为两国经济发展做出贡献。"



值得一提的是，2016年哈萨克斯坦与蒙古国之间的贸易额达到了7790万美元。同年，哈萨克斯坦对蒙古国的货物出口量增长了44％。

【翻译：冰山 编辑：小穆】