哈萨克斯坦在全球繁荣国家指数排名中名次提升

哈通社/阿斯塔纳/2月8日 - 在日前公布的2017全球繁荣国家指数排行榜中，哈萨克斯坦位居全球第72位，较2016年上升11位。

这份由列格坦研究机构公布的涵盖全球149个国家和地区的排行榜，根据 104 个变量进行统计分析，归为 9 大指标：经济质量、商业环境、统治管理、教育、健康、安全、个人自由、社会资本和自然环境。



哈萨克斯坦根据平均指数位列全球第72位。



其中，在教育和经济质量方面哈萨克斯坦表现最好，分别位列全球第35位和全球第46位。



其他几项中的排名分别是：商业环境-53位、统治管理-99位、健康-60位、安全-55为、自然环境-95位。



最大的积极变化是社会资本，与去年相比在这一领域哈萨克斯坦提升了24位。



不过，在个人自由、社会活动积极性以及政权亲民度等细分选项当中，我国排名较为落后，跌出了前100名行列。



在总体排名上，哈萨克斯坦高于吉尔吉斯（82位）、中国（90位）、白俄罗斯（95位）、亚美尼亚和俄罗斯（101位）。



挪威、新西兰和芬兰分别占据了排行榜前三位，而倒数三位分别是也门、中非和苏丹。



列格坦研究机构的数据一直以来被公认能真正反映世界人口的生活状况和国家本身的经济表现，比较单纯以国内生产总值(GDP)作衡量更为客观和全面。



【编译：木合塔尔·木拉提】