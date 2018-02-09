纳扎尔巴耶夫总统对政府去年的工作表示赞赏

哈通社/阿斯塔纳/2月9日 - 在今天举行的政府扩大会议上，纳扎尔巴耶夫总统对政府2017年的工作表示赞赏。

纳扎尔巴耶夫总统在会上表示，在此前于今年1月的政府会议上已经对去年的工作进行了总结。



"整体而言，去年并不轻松，国际经济形势动荡不断，国内经济也因此受到了影响。不过在中央政府和地方政府的努力下，我们依然取得了不错的成绩。"纳扎尔巴耶夫说。



总统指出，根据统计，2017年哈萨克斯坦经济增速为4%，通货膨胀率为7%。



"这是一个里程碑式的成绩。因此，我认为有必要对政府的整体工作，以及所有政府成员表示赞赏。我想人民也会对此表示认可。当然，我们不能因此而感到自满。需要完成的目标依然众多，各项计划落实中也同样存在着许多缺陷。"他说。



会上，总统在回顾去年成就的同时，强调了政府当前必须明确的任务。



"4%的增速并不高，而且今年有可能会出现下降。因此，政府需要制定更积极的任务，其中包括各项国家规划的落实，尤其是完善其中的缺陷，这将是今年的工作重点。"总统说。



值得一提的是，在今天的会议上，政府总理萨金塔耶夫就国家经济主要指标情况进行了汇报。随后财政部长和央行行长也进行了发言。



政府各部及各州政府负责人出席了今天的政府扩大会议。



【编译：木合塔尔·木拉提】