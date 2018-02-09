  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز

    • 国际

    事件

    哈萨克斯坦

    政治

    分析
    经济
    关于我们
  • 关于我们
  • 广告
  • 图片网站
  • 标签
  • 联系方式
  • 合作伙伴
  • 网站导航
    •

    纳扎尔巴耶夫总统对政府去年的工作表示赞赏

    12:13, 09 二月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/2月9日 - 在今天举行的政府扩大会议上，纳扎尔巴耶夫总统对政府2017年的工作表示赞赏。

    纳扎尔巴耶夫总统在会上表示，在此前于今年1月的政府会议上已经对去年的工作进行了总结。

    "整体而言，去年并不轻松，国际经济形势动荡不断，国内经济也因此受到了影响。不过在中央政府和地方政府的努力下，我们依然取得了不错的成绩。"纳扎尔巴耶夫说。

    总统指出，根据统计，2017年哈萨克斯坦经济增速为4%，通货膨胀率为7%。

    "这是一个里程碑式的成绩。因此，我认为有必要对政府的整体工作，以及所有政府成员表示赞赏。我想人民也会对此表示认可。当然，我们不能因此而感到自满。需要完成的目标依然众多，各项计划落实中也同样存在着许多缺陷。"他说。

    会上，总统在回顾去年成就的同时，强调了政府当前必须明确的任务。

    "4%的增速并不高，而且今年有可能会出现下降。因此，政府需要制定更积极的任务，其中包括各项国家规划的落实，尤其是完善其中的缺陷，这将是今年的工作重点。"总统说。

    值得一提的是，在今天的会议上，政府总理萨金塔耶夫就国家经济主要指标情况进行了汇报。随后财政部长和央行行长也进行了发言。

    政府各部及各州政府负责人出席了今天的政府扩大会议。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    总统 政府 黄金储备
    Сейчас читают
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!