韩国总统将于今年访问哈萨克斯坦

哈通社/阿斯塔纳/2月10日 -- 哈萨克斯坦共和国议会参议院宪法立法、司法制度和执法事务委员会主席高尔基•金日前同大韩民国国会议长丁世均举行会谈。

双方就政治、经贸、交通、工业和创新发展等领域哈-韩两国相互合作问题进行了讨论。



会谈中，高尔基•金表示，韩国总统预定于5月下旬对哈萨克斯坦进行的访问，将是两国今年双边关系上里程碑式的事件。



他同时强调了纳扎尔巴耶夫总统在2016年访问韩国期间，两国签署的进一步深化战略伙伴关系联合声明的重要性。



双方还就进一步加强两国议会间合作深入交换了意见，并对通过议会间友好团体加强联系达成了一致。



应我国参议院议长托卡耶夫邀请，韩国国会议长将于今年访问阿斯塔纳。



会谈中，高尔基•金力邀韩国企业赴哈投资。他表示，哈韩两国在农业、旅游、运输和物流、高科技领域具有极高的合作潜力。





在朝鲜半岛问题上，高尔基•金强调了纳扎尔巴耶夫总统2018年1月主持联合国安理会会议时提出的相关举措的重要性。



2018年1月18日，联合国安理会召开主题为"防止大规模杀伤性武器的扩散：建立信任措施"的专题会议，会议在轮值主席国哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的主持下就防止大规模杀伤性武器扩散问题进行了讨论并通过了相关决议。



高尔基•金表示，哈萨克斯坦期望通过对话解决朝鲜半岛问题，并希望朝鲜运动员参加冬奥会能够有助于缓解紧张态势。



会谈最后，双方对强调了两国在国际热点问题上的共同立场，并承诺将继续两国在国际政治上的合作。



【编译：木合塔尔·木拉提】