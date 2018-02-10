哈萨克斯坦冬奥会运动员江波塔谈奥运村饮食：最重要的是有肉吃！

哈通社/平昌/2月10日 - 昨天，在韩国平昌举行了第23届冬季奥运会的盛大开幕仪式。

在本届冬奥会上，哈萨克斯坦运动员江波塔•叶尔肯克兹•阿勒达别尔艮诺娃将在自由式滑雪空中技巧项目中争取为哈萨克斯坦拿下奖牌。



哈通社特派记者昆苏力坦•沃塔尔拜日前对这位哈萨克女将进行了专访，了解了这位姑娘在赛前的准备情况。



记者：江波塔•叶尔肯克兹，期待已久的奥运圣火已经点燃，您现在心境如何？



江波塔：我已经站在了自己曾经梦想的赛场之上，现在，只剩下享受梦想实现，以及为更高的目标做奋斗了。我现在的心情非常美妙，例行的训练也照常进行当中。今天我们进行了大赛开始前的最后一次训练，根据赛事日程，我的首场比赛将于2月15日举行。



记者：韩国的天气和水土，想必您已经习惯了吧？



江波塔：是的，这里的天气相比一开始已经很好了，可能也是因为我已经习惯了吧。



记者：住宿条件如何？韩国的饮食是否和您的胃口？



江波塔：宿舍多少还是有些小，不过很干净也很暖和。食物都很不错，最重要的是有肉吃！



记者：日常训练之外的空闲时间，您都会做些什么呢？



江波塔：我们可没有空闲时间啊，所有的时间表都拍的满满当当的。



记者：奥运会参赛运动员身上的负担都很重，是否会对选择这样的人生道路感到后悔？



江波塔：不，成为一名运动员，是我自己选择的人生。因此，所有的困难都要克服。



记者：感谢您接受采访！祝您赛程顺利！



【编译：木合塔尔·木拉提】