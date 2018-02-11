乌兹别克斯坦哈萨克族画家用咖啡作画备受欢迎

哈通社/塔什干/2月11日 - 乌兹别克斯坦的哈萨克族画家用最寻常的咖啡作为材料，绘制出了一幅幅生动的画作。

叶尔肯•库勒玛诺夫1989年出生于塔什干，这位年轻的哈萨克画家表示，走上艺术创作的道路，同为画家的父亲自幼的影响是重要的原因。



在完成了K•别克札特国立艺术和设计学院的学业后，叶尔肯正式开始了艺术道路。目前，他在塔什干拥有一个工作室。



用咖啡代替颜料进行艺术创作的方式，是这位年轻的画家最近才开始的。他尝试着创作了一些"咖啡画"，自述效果不错。





"过去在乌兹别克，还没有人用咖啡作为颜料创作过画作，我可能是这样做的第一个人。用咖啡作画，咖啡的香气常常弥漫在四周，即使完成后也会有一股幽幽香气围绕身旁，创作过程十分舒适，作品也很受欢迎。每幅作品大概需要20-30分钟即可完成。我计划未来尝试用咖啡创作更大幅的画作。"他说。



画家的作品大多数都被赠送给了亲友，目前还没有向公众发售此类作品，但已经有不少游客表达了购买的兴趣。



叶尔肯称，如果出售的话，一副普通"咖啡画"的价格大概会是4万索姆。















【编译：木合塔尔·木拉提】