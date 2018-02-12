国家奥委会主席及文体部部长致电祝贺茄莉谢娃

哈通社/阿斯塔纳/2月12日 - 哈萨克斯坦共和国国家奥委会主席提穆尔•库勒巴耶夫以及文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒分别致电哈萨克斯坦自由式滑雪运动员尤利亚•茄莉谢娃，祝贺后者在第23届韩国平昌冬季奥林匹克运动会上，为哈萨克斯坦夺得一枚铜牌。

库勒巴耶夫在贺电中说："数百万哈萨克人目睹了你在同全球最优秀的运动员进行的竞争中的出色表现。奥运奖牌无疑是对多年艰苦训练最好的回报，相信你的成就将大大推动哈萨克斯坦体育事业的不断发展，并成为我国奥运史上重要的纪录。"

他还祝愿茄莉谢娃身体健康，在今后的事业中取得更好地成就。





穆哈梅迪吾勒则在贺电中强调，茄莉谢娃是全体哈萨克斯坦人民的骄傲。



"这是一枚期待已久的奖牌，在世界顶尖选手之间的较量当中，你的卓越表现令所有哈萨克斯坦人感到自豪和骄傲，并极大地振奋了哈萨克斯坦体育界。祝愿你体育事业的道路一帆风顺，创造更多的佳绩。"他说。



在2月11日于韩国平昌举行的第23届冬奥会自由式滑雪女子雪上技巧项目决赛中，茄莉谢娃在入围决赛的6名运动员中第一个入场并以综合成绩77.40的分数完成比赛，获得第三名并为哈萨克斯坦赢得了本届奥运会上的首枚铜牌。





在赛后接受哈通社记者采访时，茄莉谢娃表示，她希望借这枚奖牌向全国同胞致敬。



"而现在我还有些不敢相信这是真的，实在是太开心了，总之，我感到非常幸福。"她说。



【编译：木合塔尔·木拉提】