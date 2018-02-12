尤利亚•茄莉谢娃：这不是我个人的成就，是整个哈萨克斯坦的成就

哈通社/阿拉木图/2月11日-- 自由滑雪运动员尤利亚•茄莉谢娃11日为哈萨克斯坦摘得平昌冬奥会首枚奖牌。赛后，茄莉谢娃接受了哈通社记者采访。

记者：您的手臂在赛前一个月受伤了，比赛中您是否感到不适？你在赛场上是否打着石膏？



茄莉谢娃：练习期间，我并没有感到不适。但在赛前，我的手臂又开始隐隐作痛，整个比赛过程中我一直在担心手臂会不会再次受伤。在赛场上不方便打石膏，只能戴着护臂夹比赛。



记者：比赛之前您是如何自我放松的？



茄莉谢娃：没什么特别，像往常一样按时睡觉，听听音乐。比赛当天上午我们还在奥运村踢了足球。



记者：可以说你在决赛第一轮的表现并不是很成功。在决赛第二轮和第三轮，您的教练叶琳娜•克鲁格汉娜对您说了什么？



茄莉谢娃：这是我第一次在赛前如此紧张，我的教练为我做了很多思想工作，不断地提醒着我不到位的地方并教我尽快改正。







记者：第三轮决赛前您有何感受？你是否改变了比赛技巧？



茄莉谢娃：赛前我并没有感到太紧张。我认为在比赛中我发挥了我的正常水平，当然，我本可以表现的更好。但是在赛场上，我一度在紧张和害怕会排第六名。



记者：您在赛前听了哪些音乐呢？



茄莉谢娃：赛前我一直在听音乐放松自己，至于听了什么音乐，我想先保密。或许很多人都很好奇我的"奥运曲目"。(笑脸)







记者：恭喜您获得了奖牌，此时此刻您有何感想呢？



茄莉谢娃：这不是我个人的成就，是整个哈萨克斯坦的成就。我为我的国家赢得了奖牌。在比赛中，全世界的关注都会在奥运会赛场上，此时此刻，我终于赢得了在所有主要国际赛事中获得过荣誉的运动员的称号。











记者：您会去参加2022年的北京冬奥会吗？



茄莉谢娃：还不清楚。我的首要任务是完成接下来的国际赛事。



【编译：达娜】