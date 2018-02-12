外交部：俄失事航班遇难者中有一位出生于哈萨克斯坦

哈通社/阿斯塔纳/2月12日 - 外交部代表称，在俄罗斯安-148空难的遇难者中，有一位死者出生于哈萨克斯坦。

在接受哈通社记者采访时，哈萨克斯坦外交部发言人阿努瓦尔•贾伊纳科夫说："就目前掌握的信息显示，空难遇难者中，有一位1988年出生于哈萨克斯坦克孜勒奥尔达州的乘客（女性）。媒体可能混淆了这位乘客的国籍信息。不过我们仍在就此进行查证，至目前尚未从俄罗斯官方层面得到机上有哈萨克斯坦公民的消息。因此，我们仍然倾向于认为飞机上没有我国公民。"



根据此前部分媒体报道，俄罗斯奥尔斯克市新闻秘书叶烈娜•阿布拉莫娃称，失事飞机遇难者中可能包括瑞士、阿塞拜疆和哈萨克斯坦公民。



"我们了解到飞机上有三名外国乘客，可能分别来自瑞士、阿塞拜疆和哈萨克斯坦，针对最后一位乘客的信息仍在查证当中。"她说。



当地时间11日，俄罗斯萨拉托夫航空公司一架从莫斯科飞往奥尔斯克的安-148客机，从莫斯科多莫杰多沃机场起飞不久后坠毁。机上65名乘客和6名机组人员，其中包括3名儿童，无一生还。



乘客中60人为奥伦堡州居民。



【编译：木合塔尔·木拉提】