平昌冬奥会：我国运动员昨日比赛成绩总览

哈通社/平昌/2月13日 -- 平昌冬奥会2月12日比赛日程对于哈萨克斯坦运动员们来说是一个失利的一天。

平昌冬奥会第4个比赛日，我们期待哈萨克斯坦运动员们再次登上领奖台。其中包括自由式滑雪雪上技巧项目前三竞争者迪米特里•雷克哈尔德。然而在决赛第二轮比赛中，雷克哈尔德频繁出现失误，最终以58.64分获得第8名的成绩。另外，参加同项目比赛的帕维尔•库勒马科夫以综合成绩76.10分获得第7名。因此，我国两名运动员均未能登上领奖台。



冬季两项比赛中，我国运动员罗曼•叶尔明以第52名的成绩到达终点。此外，速度滑冰运动员叶卡捷琳娜•艾多娃参加了速度滑冰1500米决赛，最终仅获得第18名。



冬季两项女子10公里追逐赛中，我国运动员们哈利那•维什涅维西卡娅和达莉亚•科里米娜分别获得第20名和第57名的成绩。



据了解，由于天气原因，平昌冬奥会高山滑雪女子回转赛项目将推迟至15日举行。我国运动员玛利亚•格力高洛娃将参与该项目比赛。



值得一提的是，11日，自由滑雪运动员尤利亚•茄莉谢娃为哈萨克斯坦摘得平昌冬奥会首枚奖牌。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】