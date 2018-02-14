朝鲜拉拉队在看台上的"表演"引发争议

哈通社/平昌/2月14日 - 正在进行中的第23届韩国平昌冬奥会上，最吸引眼球的并不是为争夺奖牌而角逐的运动健儿，而是来自朝鲜的"拉拉队艺术团"。

着装统一、动作标准、气势逼人的在观众席上全身心投入到"艺术表演"中的朝鲜拉拉队队员们，完全将人们的目光吸引到了自己的身上。



许多推特用户和奥运会观众，都表达了对朝鲜拉拉队这种行为的不满。



据Yahoo Sports报道称，有评论人士认为，朝鲜代表团在观众席上的"表演"，是在为独裁统治集团进行宣传造势。



推特用户Matt Stopera表示："这是我今生所见过的最野蛮的事情之一！来自朝鲜的观众。"

This is one of the wildest things I have ever witnessed with my own two eyes!! A North Korean cheer sqaud at the Olympics 😱😱😱 pic.twitter.com/ijJysVGLXf — Matt Stopera (@mattstopera) 2018年2月10日





有消息灵通人士透露，这些自朝鲜前来平昌观看奥运会的"观众"，均是出身朝鲜高层家庭的女性成员。



她们被经过细致的挑选，对样貌、乐理知识和家庭出身都进行了审查。

When you sit next to #NorthKorea’s cheering squad at speedskating.#PyeongC 体育 hang2018 #olympics @NBCOlympics pic.twitter.com/e3TRP7NYiL — Carl Quintanilla (@carlquintanilla) 2018年2月10日





"有亲属失踪、出国的女性，是没有资格成为朝鲜代表团拉拉队成员的，因为她们有借机逃跑的可能。"《韩国先驱报》称。



【编译：木合塔尔·木拉提】