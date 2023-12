朝鲜拉拉队在看台上的"表演"引发争议

哈通社/平昌/2月14日 - 正在进行中的第23届韩国平昌冬奥会上,最吸引眼球的并不是为争夺奖牌而角逐的运动健儿,而是来自朝鲜的"拉拉队艺术团"。

着装统一、动作标准、气势逼人的在观众席上全身心投入到"艺术表演"中的朝鲜拉拉队队员们,完全将人们的目光吸引到了自己的身上。



许多推特用户和奥运会观众,都表达了对朝鲜拉拉队这种行为的不满。



据Yahoo Sports报道称,有评论人士认为,朝鲜代表团在观众席上的"表演",是在为独裁统治集团进行宣传造势。



推特用户Matt Stopera表示:"这是我今生所见过的最野蛮的事情之一!来自朝鲜的观众。"

This is one of the wildest things I have ever witnessed with my own two eyes!! A North Korean cheer sqaud at the Olympics 😱😱😱 pic.twitter.com/ijJysVGLXf