自由式滑雪运动员阿米尔诺娃谈梦想：将在北京冬奥会上力争奖牌

哈通社/平昌/2月14日 -- 昨日，平昌冬奥会第5个比赛日落下帷幕。接受哈通社特派记者昆苏力坦•沃塔尔拜采访的16岁哈萨克斯坦自由滑雪运动员阿瑶勒姆•阿米尔诺娃谈到自己的梦想。

阿米尔诺娃表示，相信能够在未来站在领奖台。



记者：在本届冬奥会中觉得自己有哪些不足之处？



阿瑶勒姆：这是我第一次参加冬奥会，最重要的一点是经验不足。对我来讲，这是一次重要的考验，但我没能表现出最好的成绩。然而，胜利对我来说还在远方。我将为北京冬奥会做好准备，并力争奖牌。



记者：作为哈萨克斯坦代表团中最年轻的运动员有何感想？



阿瑶勒姆：我今年16岁，但我不想把年龄当成这次失利的原因。大家都看到教练们在新闻发布会上开玩笑将我称为"未来冠军"，相信在未来能够登上领奖台。



记者：在我看来，16岁就能参加奥运赛事也是一份成就。



阿瑶勒姆：当然，在冬奥赛场上，这也算是一个伟大的成就。不可隐瞒的是，我国冬季运动发展的较晚。我觉得，我国运动员们逐渐开始对冬季运动感兴趣，其中也包括我自己。



记者：赛场上是否感到紧张？



阿瑶勒姆：非常紧张，毕竟是首次参加冬奥会，也真正体验到了大型赛事的体育氛围。往后，我将针对自己的失误进行训练，并不断提升自己的水平。



记者：雪上技巧、高山滑雪、空中技巧等项目比赛中，各国运动员们都对天气所造成的影响表示不满。天气原因对你带来了多大的影响？



阿瑶勒姆：天气原因并没有对我带来多大的影响。所以，我也不想将失利的原因推卸给裁判员或者天气原因。最主要的原因在于自己的经验不足。



记者：未来有什么计划？



阿瑶勒姆：目标有很多，除了体育运动我还要完成自己的学业。希望能够顺利完成所有的目标。离下一届冬奥会还有4年时间，我需要在那之前不断提升个人能力，积累更多的比赛经验。因此，我想说，‘北京冬奥会，等我来挑战'。在此，我想对支持我们的全国人民表示衷心感谢。



记者：感谢您接受采访！



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】