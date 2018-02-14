马克•德可斯可：我想成为哈萨克人

哈通社/乌斯卡曼/2月14日-- 一批好莱坞著名演员将应邀拍摄关于东哈萨克斯坦的纪录片,该片将在全球放映。

上世纪末的一批著名好莱坞影星来到我国乌斯卡曼市，前往参观了该市著名风景区以及知名文化遗址。例如，马尔卡河、拉赫曼温泉、阿拜-沙卡热姆纪念馆以及阔恩尔圣窟等。参观结束后，演员们被安排在诺陶休息区。



东哈萨克斯坦州州长达尼亚勒•阿赫梅托夫向好莱坞代表团一行介绍到："东哈州是我国的工业中心。这里生产的铍和钽产品占全球25-30％。现在寒流已经过去，天气逐渐暖和了。这里有山有水，有森林也有沙漠。你们将参观到该州的四个地区，领略多民族文化传统。"



接着，他们也分享了自己对哈萨克斯坦的印象。其中，对我国电影非常熟悉的马克•德可斯可表示，这将是他参加的第三个哈萨克斯坦电影项目。



马克•德可斯可说到："当我第一次来到哈萨克斯坦时，我是‘准葛尔人'。而现在，我更想成为哈萨克人。我非常喜欢当地的风景。这里的美食也很独特，不管吃多少都不必担心体重问题。"



接着，好莱坞代表团还将了解该地区的生产潜力。



阿赫梅托夫称，该项目旨在发展哈萨克斯坦品牌的国际地位。







【编译：达娜】