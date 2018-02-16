纳扎尔巴耶夫：单一国家无法独立对抗恐怖主义

哈通社/阿斯塔纳/2月16日 -- 国家之间的合作是抗击恐怖主义和极端主义的唯一出路。

纳扎尔巴耶夫总统日前在接受中国中央电视台CCTV专访时作出了这样的表示。

CCTV记者在采访中，着重关注了哈萨克斯坦在2018年1月的联合国安理会轮值主席任期。

CCTV记者问道："无法否认，哈萨克斯坦能够成为安理会轮值主席，与您在国际社会上的威望，以及哈萨克斯坦在外交领域的成功密不可分。作为安理会的轮值主席，哪些问题成为了哈萨克斯坦关注的优先方向。"

纳扎尔巴耶夫总统在回答这一问题时指出，作为一个独立仅26年的国家，哈萨克斯坦以联合国安理会非常任理事国的身份当选为该机构的轮值主席。

"上周我访问了纽约，主持召开了安理会会议。我们就核不扩散以及国家间的信任措施等进行了讨论，组织了一系列新的活动。我们的目的和责任--为了中亚地区的和平与稳定开展工作，寻找帮助阿富汗实现稳定的有效路径。这是因为，阿富汗是我们的近邻。"总统说。

纳扎尔巴耶夫总统表示，哈萨克斯坦可借助阿富汗打通联系巴基斯坦和印度的通道。

"但是，阿富汗内部的不稳定，令石油天然气管道和公路交通的过境缺乏保障。因此，实现阿富汗的稳定符合我们的共同利益。我们的工作，也围绕这一问题展开。"总统说。

纳扎尔巴耶夫总统表示，推进这一领域的工作令哈萨克斯坦倍感自豪。

"相关工作得到了高度评价。在哈萨克斯坦的倡议下，联合国成员国代表们前往喀布尔，调研了该国境内的情况。遗憾的是，近年来愈发薄弱的国家间信任体系，恰恰是抗击恐怖主义和极端主义的重要保障。任何一个国家，都无法独立抵抗这一威胁。恐怖主义--是可以在任何一个地方生根发芽的罪恶，且形式不存在限制，你不知道它会在何时何地突然出现......因此，国家间专业部门的紧密联系非常重要。这也是我们工作的主要方向。"纳扎尔巴耶夫总统说。

【编译：木合塔尔·木拉提】